У телеканалу ТВі - новий президент

Президентом телеканалу ТВі (телекомпанія “Телерадіосвіт”) став Віталій Портніков.

Наталя Катеренчук обійняла посаду генерального директора каналу. Раніше цю посаду обіймав Микола Княжицький, якого обрано народним депутатом України, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу. Відповідно до рішення редакційної ради телеканалу, М.Княжицький став головою редакційної ради на громадських засадах. До редакційної ради каналу входять також В.Портніков, Н.Катеренчук, Артем Шевченко, Мирослав Маринович, Адам Міхнік, Мартін Войцеховський, Ладіслав Снопко.

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