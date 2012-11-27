На вулиці Борщагівській у Києві обмежили рух транспорту через аварію

17:19, 27 листопада 2012
Суспільство
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На вулиці Борщагівській у Києві обмежено рух транспорту у зв’язку з ліквідацією аварії на колекторі.

У Києві у зв’язку з аварією на Виборзькому каналізаційному колекторі обмежено рух автотранспорту на вулиці Борщагівській на відрізку від Політехнічного провулку до вулиці Янгеля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, у даний час комунальні служби в оперативному порядку ліквідовують наслідки аварії. Роботи на об’єкті триватимуть близько двох тижнів.

На вулиці Борщагівській перекрито дві смуги руху з трьох.

У КП «Київавтодор» просять водіїв об’їжджати аварійну ділянку проспектом Перемоги або Повітрофлотським проспектом, аби уникнути виникненню заторів у зазначеному напрямку руху.

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