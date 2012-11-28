ЗМІ: Охоронець, що вижив, не упізнав у Мазурку «караванського стрільця»

Як повідомляє ТСН, чоловік, якому відомі свідчення єдиного охоронця, що вижив після стрілянини в "Каравані", розповів програмі "Українські сенсації" на каналі 1+1 раніше невідомі факти.

Чоловік, ім'я якого журналісти тримають у таємниці, каже, що Феденкова викликали на упізнання. Однак йому показали лише фото трупа з моргу, а не труп Мазурка. І на цих фото Феденков нібито стрільця не впізнав.

"Ні, він його не впізнав... Коли йому показали фотографії, він сказав слідчому, що це не та людина, яка в нього стріляла", - сказав інформатор і додав, що Феденков упевнений в цьому на 100%, і сказав про це слідчому, але протоколу не було.

Ця бесіда з інформатором була записана вже після похорону Мазурка.

За кілька днів до цього, коли тіло "караванського стрілка" було ще в моргу, газети вже сповістили, що Феденков його впізнав.

Жінка, яка відчинила журналістам двері квартири Феденкових, обурювалась. "А хто ж сьогодні написав неправду, що він вже упізнав, що це точно Мазурок?", - питала жінка і розповідала, що головному свідку навіть за тиждень не показали тіла Мазурка, проте вже повідомили, що він зробив свою, вигідну слідству, справу.

Журналістам вдалось побачити і самого Павла. Він отримав два тяжких поранення – у шию та легені, кулі пройшли наскрізь. Проте він вже ходить. Спілкуватися відмовився. Тож чому міліція так і не показала знайдене в парку тіло головному свідку трагедії? Це питання журналісти напряму поставили міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. Але той тільки відмахнувся та, нічого не сказавши, пішов. Водночас з оточення, що супроводжувало Захарченка, донеслося: "Совість би мали такі питання ставити!".