Вихідні в Україні будуть теплими

10 червня на території України зберігатиметься мінлива хмарність. На півдні Лівобережжя та в Криму очікуються дощі, грози, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с. На решті території - без істотних опадів, лише у прикарпатських областях місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 5-10°, у південній частині - до 15°, вдень - 18-23°; у Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 7-12°.

11-12 червня без істотних опадів, лише 12 червня на Лівобережжі невеликі дощі, окремі грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 17-22° (в Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 7-12°); у південній частині вночі - 8-13°, вдень - 20-25°.

13-14 червня невеликі дощі (у південній частині та східних областях місцями помірні дощі); лише в західних та північних областях без істотних опадів. Температура суттєво не зміниться, лише у південних областях вдень дещо знизиться.

У Києві та області 10 червня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 8-10°, вдень - 20-22°; по області вночі - 5-10°, вдень - 18-23°.

11-12 червня без істотних опадів, лише вдень 12 червня місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 17-22°.

13-14 червня без істотних опадів. Температура суттєво не зміниться.