Депутатам необхідні 238 номерів у готелі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, він підкреслив: «Для того, щоб почалася робота Верховної Ради України VІІ скликання необхідно розселити іногородніх депутатів».

За словами В.Макєєнка, є депутати VІ скликання парламенту, які стали депутатами VІІ скликання і вже проживають у готелях і службових квартирах. «Але також є і новообрані депутати, яким ніде жити», - додав він.

В.Макєєнко підкреслив, що, «за приблизними підрахунками, на сьогодні необхідно 238 готельних номерів для того, щоб розселити іногородніх депутатів. А постійні квартири для депутатів парламент не надає».

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Він нагадав, що підгрупу, яка займається питаннями розселення депутатів, очолює представник КПУ. «І відучора, коли було створено цю підгрупу, депутати з усіма питаннями розселення звертаються до цієї підгрупи», - зазначив В.Макєєнко.

Він звернув увагу на те, що деякі лідери партій заявляють, що їх депутати відмовляються від житла, «але водночас ці депутати звертаються з проханням поселення».