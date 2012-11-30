1 грудня в ВМС оголошено Днем жалоби
Рішенням командувача ВМС Збройних cил України віце-адмірала Юрія Ільїна 1 грудня на флоті оголошено Днем жалоби.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.
Завтра об 11.00 на кораблях, у берегових військових частинах і установах ВМС будуть приспущені прапори.
В цей час у місті Одеса у гарнізонному Будинку офіцерів розпочнеться жалобна церемонія прощання з загиблими командиром Західної військово-морської бази капітаном 1 рангу Кареном Хачатуровим, заступником командира військової частини з виховної роботи капітаном 2 рангу Олександром Дерещуком, офіцером штабу військової частини молодшим лейтенантом Володимиром Лисим і старшиною 2 статті служби за контрактом Віталієм Моросюком.
У жалобних заходах в Одесі візьмуть участь командувач ВМС Ю.Ільїн, заступник начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Григорій Саковський, представники місцевих органів влади.
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Як повідомлялося, у ніч з 28 на 29 листопада на 67-му кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє пасажирів та водій автомобіля “ВАЗ-2107”, що поверталися до пункту постійної дислокації після участі у військовій раді Військово-Морських сил ЗСУ у Севастополі.
Розслідування обставин ДТП проводять представники Миколаївського зонального відділу Південного територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ, представники інших правоохоронних органів.