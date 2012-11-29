У ДТП розбилися четверо військовослужбовців ВМС України

На Миколаївщині у ДТП загинули четверо військовослужбовців ВМС України.

Сьогодні о 1.20 у Миколаївській області поблизу с. Федорівка Березанського району, на автошляху Одеса - Мелітополь – Новоазовськ сталося зіткнення вантажівки Mercedes-Atego з легковим автомобілем ВАЗ-2107. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій і троє пасажирів легковика - військовослужбовці ВМС України (в/ч А-2238, Одеса), повідомляє прес-служба МНС. На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Миколаївській області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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