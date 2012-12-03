Банкіри: Кредити у валюті — не панацея

Таку думку висловив генеральний директор Platinum Bank Грег Краснов під час круглого столу «Якою буде банківська система в 2013 році?», пише тижневик «Дзеркало тижня. Україна».

«Не думаю, що якби ми могли кредитувати населення у валюті, то це допомогло б», — зазначив банкір.

Старший банкір ЄБРР Олександр Павлов також висловив думку, що повертати масове валютне кредитування Україні не варто.

«Абсолютно правильно стратегія була обрана, щоб йти в бік дедоларизації економіки в цілому. І, особливо, що стосується приватних осіб, адже практика східноєвропейських країн показує, що там, де була велика частка валютного кредитування — таких країн багато в нашому регіоні — там скрізь є проблеми. Тому потрібно рухатися в бік нормалізації місцевої валюти, з тим, щоб ставки були нижчі, щоб ставки були передбачувані, щоб були довгострокові ресурси», — наголосив експерт