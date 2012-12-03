У Кіровограді лікар обдурила хворих і медсестер на мільйон гривень і зникла

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі зв’язків із громадськістю УМВС в Кіровоградській області, минулого тижня до правоохоронних органів надійшло більше п’ятдесяти заяв від потерпілих, котрі брали на своє ім’я кредити, а гроші віддавали лікарю. За попередніми підрахунками правоохоронців, зловмисниця видурила в пацієнтів і медсестер близько мільйона гривень.

«Заяви продовжують надходити, тобто кількість потерпілих та загальна сума привласнених нею коштів не остаточні. За даним фактом Кіровським райвідділом міліції Кіровограда відкрито кримінальне провадження», - зазначили у відомстві.

Подробиці у ЦГЗ не повідомляють, посилаючись на інтереси слідства. Зокрема, не повідомляється, чи встановлено місце перебування особи.

Головний лікар обласного шкірвендиспансеру Мар’яна Курган каже, що про те, що відбувалося в стінах медзакладу дізналася нещодавно, після того як медпрацівникам на роботу почали телефонувати колектори. Але лікар і її донька, яка теж працювала в цій медустанові, на той час уже звільнилися за власним бажанням. До цього жодних претензій до колеги в адміністрації шкірвендиспансеру не виникало, жінка пропрацювала тут 15 років, мала вищу категорію.

«Свої дії більшість персоналу пояснюють жалістю. Жінка розповідала хворим і медсестрам, що у неї дуже хворий чоловік і дитина, і їм потрібне дороге лікування. Вмовляла брати кредити на своє ім’я, гроші обіцяла повернути, а потім зникла», - коментує М.Курган.

Постраждалі, за її словами, розповідають, що всі документи на кредити лікар заповнювала сама, а в банку було достатньо сказати, що від Оксани Миколаївни, щоб людині на руки видали гроші.