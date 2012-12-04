Кабмін схвалив законопроект про вищу освіту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергій Тігіпко.

"Сьогодні ми ухвалили на засіданні Кабінету міністрів закон про вищу освіту", - сказав С.Тігіпко.

Він зазначив, що законопроект схвалений з умовою доопрацювання його з міністерствами фінансів, освіти і науки, а також з Міністерством внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений за безпосередньої участі міністра освіти і науки Дмитра Табачника, був оприлюднений Міністерством освіти і науки, молоді і спорту в листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічного співтовариства.

1 червня М.Азаров висловив сподівання, що до кінця року буде ухвалений закон про вищу освіту. Він зазначив, що закон про вищу освіту, в першу чергу, буде спрямований на наближення української системи освіти до європейської, зокрема, за критеріями оцінок і якості освіти.