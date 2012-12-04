Затримали підозрюваного у вбивстві трирічного сина

Про це УНІАН повідомили у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

Помічник начальника із взаємодії з громадськістю і ЗМІ Першотравневого міського відділення УМВС України у Миколаївській області Оксана Кондратьєва повідомила, що 37-річного жителя Першотравневого району затримали за підозрою у здійсненні злочину, відповідно до ст. 208 КПК України.

1 грудня сайт УМВС України у Миколаївській області повідомив про те, що до чергової частини Першотравневого міського відділу УМВС України у Миколаївській області звернулася 28-річна місцева жителька у зв'язку зі смертю її трирічного сина. Як з'ясували міліціонери, напередодні увечері хлопчик скаржився матері на те, що йому погано, і він хоче спати. Жінка, яка тільки повернулася додому, бачила на тілі дитини тілесні ушкодження, але не звернула на це уваги, навіть не запитала, звідки у нього синці. Вночі мати пішла подивитися, як почувається син, але знайшла його мертвим.

Під час огляду тіла судмедексперт припустив, що смерть наступила у результаті одержаних напередодні тілесних ушкоджень. На питання правоохоронців, за яких обставин вони з’явилися, мати відповісти не змогла. Вона тільки повідомила, що того дня з дітьми вдома був її співмешканець, якого відучора вона не бачила.

Жінка проживає з підозрюваним кілька років, знає, що раніше він притягувався до кримінальної відповідальності. Вона має чотирьох дітей: двох від попереднього браку, і ще двох – спільних з підозрюваним.

Сім'я тривалий час знаходиться під наглядом правоохоронних і соціальних структур з приводу виконання батьками своїх обов'язків. Співробітники міліції проводили профілактичні бесіди з батьками, акцентували увагу на тому, що до неповнолітніх не можна застосовувати фізичні методи покарання. У середині листопада виконком сільради обговорював ситуацію і ставилося питання про позбавлення батьків їхніх прав. Було вирішено дати їм час для «виправлення».

Представники служби у справах дітей у супроводі правоохоронців наприкінці листопада провели обстеження умов утримання дітей, за результатами якого було ухвалено рішення провести наступну перевірку найближчим часом.

Трагедія сталася того ж тижня. З розповідей старших дітей правоохоронці з'ясували, що глава сім'ї, перед тим, як піти з дому, бив дитину, яка потім померла.

Слідчим відділом Першотравневого МВ розпочате досудове розслідування за ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке ушкодження, яке призвело до смерті постраждалого). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.