Ціни на квартири в Києві трохи знизилися

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична Нерухомість».

За даними порталу, в листопаді квартири економ-класу подешевшали на 0,2%, до 9764 грн./кв. м. При цьому вартість житла бізнес-класу знизилася на 1,1% і становила 15 348 грн./кв. м, преміум-класу - зросла на 0,84% і становила 21 191 грн./кв. м.

У листопаді до продажу пропонувалися квартири 65 операторами в 143 об'єктах. До їх числа входять як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію.

Пропозиція квартир у листопаді в загальній площі й грошовому виразі на ринку новобудов Києва зросла на 2,5% і на 1,37% відповідно щодо жовтня 2012 року.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 61%. Новобудови бізнес-класу становлять 25% від загальної кількості, преміум-класу – 14%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, преміум-класу зменшилася на 1%.

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Середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва у листопаді п.р. знизилася на 0,1% - до 2017 дол./кв. м.

З початку 2012 року доларові ціни на квартири в Києві зменшилися на 5%, а до листопада 2011 року - на 5,6%.

Аналітики порталу зазначили, що у листопаді порівняно з жовтнем квартири на правому березі подорожчали на 0,5% - до 1953 дол./кв. м. На лівому березі середні ціни не змінилися (1474 дол. за кв. м), а у центрі - подешевшали на 1,9%, до 2969 дол./кв. м.

У листопаді зросли ціни на однокімнатні (на 0,7%, до 1878 дол./кв. м) і двокімнатні (на 0,04%, до 2046 дол./кв. м) квартири, знизилися - на трикімнатні (на 0,3%, до 1990 дол./кв. м) і чотирикімнатні (на 2,7%, до 2329 дол./кв. м) квартири.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку Києва у листопаді 2012 року зменшилася на 2,2% відносно жовтня і становила 18 194 квартири. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому вираженні зменшився, відповідно, на 1% і 1,3%.

Найбільша кількість квартир за підсумками листопада пропонувалася в Дарницькому (23%), Шевченківському (14%) і Печерському (13%) районах. У Голосіївському – 11%, Дніпровському – 9%, Солом’янському – 8%. Найменша частка представлених до продажу квартир – в Оболонському і Святошинському (по 6%), Деснянському і Подільському (по 5%) районах.

У звіті проаналізовано 18 194 квартири на вторинному ринку Києва.