Міліція взяла під контроль будинок мерії в Генічеську

Як передає кореспондент УНІАН, вранці 4 грудня будівлю мерії Генічеська взяли під охорону працівники міліції. Правоохоронці перебувають по всій будівлі, включаючи сходовий майданчик і приймальню мера міста.

Кабінет мера опечатано і до нього не допускають ні мера Олександра Пінаєва, якому міськрада висловила недовір'я, ні секретаря міськради Юрія Куксу, призначеного 3 грудня сесією міськради виконуючим обов'язки мера. Для контролю за ситуацією до Генічеська вночі приїхав перший заступник обласного управління МВС Євген Тимофєєв.

За словами представників правоохоронних органів, вони забезпечують правопорядок і до кабінету мера нікого не впустять до рішення суду, який винесе вердикт, хто ж керуватиме Генічеськом. До решти кабінетів міськради доступ вільний.

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Нагадаємо, що 3 грудня на позачерговій сесії міськради, що відбулася в Генічеському Палаці культури, 30 депутатів (із 40) проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови О.Пінаєва.

Цього ж дня близько 20.00 секретар міськради - в.о. мера Ю.Кукса і частина міських депутатів за підтримки людей в камуфляжі та бронежилетах із приватного охоронного агентства зламали двері міськради і увійшли до будівлі. Вони вивели з будівлі співробітників муніципальної міліції й перекрили вхід. Коли приїхав О.Пінаєв, його всередину не пустили і, за його ж словами, проти нього застосували сльозогінний газ. Ю.Кукса і депутати вимагали від мера передати їм гербову печатку міськради. Проте він відмовився.

Пізніше прихильники О.Пінаєва взяли міськраду штурмом, після чого до мерії й прибули працівники міліції.

Вчора під час мітингу біля мерії О.Пінаєв повідомив своїм прихильникам, що вважає сесію міськради незаконною. На його думку, оскільки обов'язки міського голови йому дані виборчою комісією, то лише вона може своїм рішенням зняти мера. Таким чином О.Пінаєв відмовився скласти з себе повноваження і заявив, що звернеться до суду. Також мер відзначив, що у разі рішення суду про вибори готовий в них брати участь, але тільки разом зі всіма депутатами міськради.

Сьогодні, 4 грудня, О.Пінаєв на бланку Генічеської міської ради надіслав лист Президенту України Віктору Януковичу, в якому просить притягнути до відповідальності винних у силовому захопленні міськради 3 грудня.