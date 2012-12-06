Російський газ закладено в бюджет за ціною 421 долар

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті міністрів заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха.

«Середньорічна ціна на російський газ, закладена в проекті Державного бюджету на 2013 рік, 421 долар за тисячу кубометрів», - сказав В.Макуха.

При цьому він зазначив, що ціна на газ також залежатиме від тенденції на ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня на брифінгу лідер фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов сказав, що в проекті Державного бюджету на 2013 рік передбачено ціну на російський газ у розмірі 417 дол. за тисячу кубометрів.

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«Здається, в проекті бюджету-2013 закладено ціну в 417 доларів за російський газ», - сказав він.

За словами О.Єфремова, це та ціна, яка існує й на даний момент.

При цьому, зазначив він, що стосується ціни газу з Європи, то там «дуже маленькі обсяги» для того, щоб враховувати цю цифру в рамках держбюджету.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 430 доларів.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.