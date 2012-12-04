Єфремов: У бюджет-2013 заклали ціну на російський газ у розмірі $417
16:09, 04 грудня 2012Політика
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У проекті державного бюджету на 2013 рік передбачено ціну на російський газ у розмірі 417 дол. за тисячу кубометрів.
Єфремов назвав одну з головних цифр
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
«Здається, у проекті бюджету-2013 закладено ціну в 417 доларів за російський газ”, - сказав він.
За словами О.Єфремова, це та ціна, яка існує і на даний момент.
При цьому, відзначив він, щодо ціни газу з Європи, то там «дуже маленькі об'єми» для того, щоб враховувати цю цифру в рамках держбюджету.
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