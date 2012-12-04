Єфремов: У бюджет-2013 заклали ціну на російський газ у розмірі $417

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Здається, у проекті бюджету-2013 закладено ціну в 417 доларів за російський газ”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, це та ціна, яка існує і на даний момент.

При цьому, відзначив він, щодо ціни газу з Європи, то там «дуже маленькі об'єми» для того, щоб враховувати цю цифру в рамках держбюджету.