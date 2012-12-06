У Києві чоловік побив жінку за зауваження про неправильну парковку автомобіля

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м.Києві, до Голосіївського райуправління міліції звернулася 31-річна жінка і повідомила, що на Голосіївському проспекті її побив незнайомець, після чого сів в автомобіль «БМВ Х5» і зник. Потерпіла також повідомила, що за кермом позашляховика перебувала жінка.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів зазначений автомобіль був помічений на проспекті Возз’єднання у Дніпровському районі столиці. Працівники ДАІ затримали як пасажира, так і водія розшукуваного автомобіля.

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З’ясувалося, що заявниця того дня працювала у продуктовому кіоску і зробила зауваження з приводу того, що припаркований «БМВ» заважав пішоходам і закривав вхід до торговельної точки. Виникла суперечка і чоловік, який вийшов з авто, не знайшов кращих аргументів, ніж пустити в хід кулаки.

Затриманих доставили до райуправління міліції. Усі обставини інциденту з’ясовує слідство.