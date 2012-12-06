У Попова запевняють, що Київ від снігу чистять 6 тисяч людей і 500 одиниць техніки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління контрою за благоустроєм.

У комунальній корпорації «Київавтодор» повідомили, що за минулу добу (5 грудня) з міста вивезено 1,7 тисячі тонн снігу та використано 2,8 тисячі тонн піщано-соляної суміші. У першу зміну на автомагістралях працювало 344 одиниці техніки, а в другу – дороги від снігу очищало 249 одиниць техніки. З початку снігопадів столичні автодорівці вивезли з міста 4,2 тисячі тонн снігу. Також у корпорації закликають водіїв у період непогоди бути пильними та з розумінням поставитися до роботи дорожніх служб, які активно працюють над тим, аби у найкоротші терміни розчистити дороги та автошляхи столиці.

За даними КМДА, протягом 5 грудня за неналежне прибирання балансової території від снігу інспектори з благоустрою вручили порушникам 380 попереджувальних приписів та 72 адміністративних протоколи.

Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак доручив усім головам районних держадміністрацій, керівникам комунальних підприємств та житлово-експлуатаційних управлінь, попри негоду, працювати у безперервному посиленому режимі та ліквідовувати наслідки снігопадів на автошляхах міста, тротуарах, прибудинкових територіях, поблизу станцій метрополітену та зупинок інших видів громадського транспорту.

Крім того, голова КМДА Олександр Попов наголосив на необхідності терміново очистити від снігових завалів об’єкти соціально-культурної інфраструктури: першочергово – території поблизу дитячих садків та шкіл, а також підходи до театрів, музеїв тощо.