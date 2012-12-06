Мер Донецька запевнив, що сірників, солі і свічок до «кінця світу» вистачить

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами, коментуючи всілякі чутки про «кінець світу», який, згідно з давнім календарем майя, настане 21 грудня.

Крім того, О.Лук’янченко сказав, що не чекає «кінця світу», а чекає «світлого майбутнього для Донецька».

При цьому він наголосив, що чутки про швидке настання «кінця світу» підігрівають ті, хто хоче збути свій товар.

Водночас деякі магазини Донецька використовують тему «кінця світу» у своїй рекламі для швидкої реалізації товарів. Так, багатьом постійним покупцям розсилаються СМС-повідомлення що інформують про зниження цін до 21 грудня.

На тему: МНС України офіційно заявляє, що до «кінця світу» не готується

Зокрема, СМС-повідомлення, що розсилається, одного з великих взуттєвих магазинів свідчить: «Приготуйся до кінця світу :)). Перша пара – мінус 30%, а друга – мінус 50% до 21.12.12 р.».

Як повідомляв УНІАН, багато людей у різних країнах вірять у те, що, згідно з календарем давніх майя, 21 грудня 2012 р. відбудеться кінець світу. Час від часу в ЗМІ з'являється інформація про випадки масової істерії, чим вдало користуються підприємці, пропонуючи різноманітні товари для зустрічі очікуваного “апокаліпсису”.

Наприклад, жителі міста Суми в очікуванні 21 грудня – дня «кінця світу» – стали активно цікавитися місцями в бомбосховищах і масово скуповувати свічки в торгових мережах, а в Тернопільській області «кінець світу» громадянам пропонують зустріти в давній печері.

Зі свого боку МНС України офіційно заявляє, що до кінця світу не готується і жодних спеціальних заходів не проводитиме. В українському Гідрометеорологічному центрі зазначають, що жодні аномальні погодні умови напередодні 21 грудня не очікуються.