Сина генерала міліції звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої

У повідомленні, зареєстрованому прокуратурою в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, йдеться про вчинення оперуповноваженим одного із відділів міліції м. Одеси статевих зносин з неповнолітньою громадянкою.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Одеської області, під час досудового розслідування буде проведено всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин провадження та прийняте законне процесуальне рішення.

Прес-секретар обласної прокуратури Олена Абрамова зазначила УНІАН, що ніяких інших подробиць цієї справи прокуратура не повідомляє.

В той же час як повідомляють одеські ЗМІ, згаданий міліціонер є співробітником служби у справах неповнолітніх, а також є сином генерала міліції. За даними ЗМІ, дівчині, яка постраждала, 15 років.