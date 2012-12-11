Єпархія УПЦ КП вимагає повернути храм

Про це йдеться в заяві єпархії, переданій в розпорядження УНІАН.

Як зазначено в заяві, «Кіровоградська облдержадміністрація своїм розпорядженням перевела релігійну громаду УПЦ КП в юрисдикцію УПЦ МП без відома самої громади, її настоятеля та правлячого архієрея. Усі маніпуляції відбулись навколо парафії Рівноапостольного князя Володимира УПЦ Київського Патріархату в смт. Новоархангельськ».

Як зазначають автори заяви, у 2007 році представники місцевої влади та духовенства УПЦ МП вже намагались захопити парафію силовим методом. У червні цього року ці спроби поновились, але був обраний юридични шлях – через тиск на настоятеля громади протоієрея Іллю Совича перевести парафію у Московський Патріархат, а саму громаду поставити перед фактом. Після рішучої відмови отця настоятеля «ініціативна група», не проводячи парафіяльні (загальні) збори та без підпису настоятеля, подала нібито від імені релігійної громади документи в ОДА про перехід у МП.

У заяві також зазначено, що «у відповідь на тиск місцевої влади та з метою оновлення установчої документації 2 серпня 2012 року настоятелем було скликано парафіяльні збори, на яких прийнято статут у новій редакції та обговорено ситуацію, що склалася. Цього ж дня всі необхідні документи для реєстрації статуту в новій редакції було подано до Кіровоградської ОДА. Також парафіяни звернулися до громадськості з відкритим листом, у якому заявили про брутальні порушення їхніх прав органами виконавчої влади та їх керівниками. Крім того, керуючий Кіровоградською єпархією єпископ Марк (Левків) звернувся з відкритим листом до Президента України, прем’єр-міністра, міністра культури, генерального прокурора, голови Служби безпеки, з вимогою відновити законність і правопорядок, мир у житті православних».

Але, як повідомляють автори заяви, «в листопаді громаду та єпархіальне управління УПЦ КП повідомили про нібито наявність підстав для відмови у реєстрації статуту в новій редакції. А

5 грудня єпископу Марку було повідомлено про розпорядження керівництва Кіровоградської ОДА від 30 листопада за №729-р про зміну юрисдикційної приналежності громади Київського Патріархату, шляхом переведення її в Московський Патріархат. Релігійна громада звернулася з позовом до Кіровоградського окружного адміністративного суду щодо оскарження дій та розпоряджень чиновників Кіровоградської ОДА.

В той же час, в оприлюдненому на офіційному сайті ОДА розпорядженні №729-р від 30 листопада за підписом заступника голови Кіровоградської ОДА Віктора Серпокрилова «Про реєстрацію статутів релігійних громад, реєстрацію статутів релігійних громад в новій редакції (Долинський, Бобринецький, Знам’янський, Новоархангельський, Олександрівський та Онуфріївський райони» йдеться про реєстрацію статуту храму Святого Володимира, представленого управлінням внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у новій редакції, в зв’язку з переходом релігійної громади УПЦ Київського патріархату смт Новоархангельськ під юрисдикцію Української православної церкви. На якій підставі громаду було переведено до іншого патріархату в документі не зазначається.

Завідувач сектору в справах національностей та релігій управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Кіровоградської ОДА Віталій Сторчаус повідомив УНІАН, що парафію Новоархангельського храму Святого Володимира переведено під юрисдикцію іншого патріархату на підставі рішення зборів релігійної громади. Завтра в адміністрації відбудеться брифінг із цього приводу радника голови Кіровоградської ОДА.