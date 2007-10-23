Фанати ”Динамо” і ”Манчестер Юнайтед” розгромили кафе в центрі Києва (фото)

У понеділок, 22 жовтня, близько 22:15 відбулася масова бійка британських і українських футбольних фанів в столичному кафе "Будьмо" по вулиці Михайлівській, 22.

Як розповіли наші уболівальники співробітникам 4-го відділення міліції Шевченківського райуправління, перед кожним, більш-менш, значущим матчем уболівальники футбольних клубів влаштовують якийсь ритуал у вигляді кулачних боїв. Зазвичай їх влаштовують десь на околицях, подалі від людських очей.

"Б`ємося без палиць, каміння, прутів і інших підручних засобів, – розповів студент одного з київських Вузів Вадим Уманський. – У нас це називається "Фейр плей", тобто, "Чесна гра". Тільки-но хтось впаде або попросить не бити, його вже не чіпають". Такі сутички "до першої крові" нерідко відбуваються і в Англії, і в Україні: б`ються фанати команд з різних міст. А позавчора відбувся, так би мовити, міжнародний поєдинок... Ось тільки одними кулаками не обійшлося, повідомляє сайт Кияни.

Один з трьох затриманих, студент Анатолій Д., повідав, про те, що київські фани по мобільному, знайденому через інтернет, зв`язалися з кимось з англійців. І на питання, чи хочуть ті розім`ятися, отримали ствердну відповідь. Англійські фани погрожували "надрати нашим дупи і повідомили, що буде 300 на 300". Незабаром кілька десятків розпалених киян зібралися біля станції метро "Театральна", оповіщені про місце зустрічі SMS-ками.

Там біля кафе вони побачили англійців. У кафе також було 15 – 20 наїжджих уболівальників. Українці і англійці пішли стінка на стінку...

За словами директора "Будьмо" Лариси Філоненко і адміністратора Ольги Березенко, в іноземців полетіло каміння, палиці, келихи, а ті у відповідь "запускали" масивні стільці і пляшки. Начальник ТОМ-4 Володимир Собченко повідомив, що один з постраждалих англійців був госпіталізований, проте, після надання йому першої допомоги, втік з лікарні. За даним фактом порушено кримінальну справу. Стаття про групове хуліганство загрожує винним обмеженням свободи до п`яти або позбавленням волі до чотирьох років.

Нагадаємо, охорону громадського порядку під час футбольного матчу між "Динамо" (Київ) і "Manchester United" (Великобританія), 23 жовтня, забезпечуватимуть близько двох тисяч правоохоронців.