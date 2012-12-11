У Києві дерева покалічили людей

Сьогодні до Головного теруправління МНС у Київській області надійшло 17 повідомлень про падіння дерев у столиці у зв’язку з несприятливими погодними умовами.

Як повідомляє прес-служба МНС, в основному дерева падають на автомобілі, електроопори та автодороги, перешкоджаючи руху транспорту.

Подібні випадки стаються фактично у всіх районах Києва, найбільше страждають Печерський, Шевченківський та Святошинський райони.

Крім того, близько 9.00 на перехресті вулиць Салютної та Саратовської дерево впало на чоловіка. Постраждалого госпіталізовано.

Близько 10.40 на вул. Гордієнка, 8, у Печерському районі Києва дерево впало на людину. На місце події направлені рятувальники МНС.

На території ринку «Дніпро» на Кільцевій вулиці, 12, під сильним натиском снігу на людей впав торговельний намет. На місці події працює оперативна група ГТУ МНС у Києві.

10 грудня о 13.00 біля дитячого психоневрологічного диспансеру на вул. Крамського, 16 на дорогу впало дерево. Рятувальники одразу виїхали на місце події, розрізали його бензопилою та прибрали з проїжджої частини.