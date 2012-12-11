На міжбанку долар і євро падають
11:42, 11 грудня 2012Суспільство
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У вівторок, 11 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1150/8,1350 грн/дол.
Учора Нацбанк на ринок не виходив
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2640/45, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5030/10,5310. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2941/43 (понеділок – 1,2903/05).
У понеділок, 10 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.
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