Держбюджет зазнає втрат через зупинку феросплавних заводів - керівники підприємств

Про це УНІАН повідомили керівники Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів.

«Коли я проводжу елементарні економічні розрахунки, то неозброєним оком стають видні істотні втрати для України, Запорізького регіону. У мене складається враження, що багато державних структур не можуть оцінити значення заводу», - сказав голова правління Запорізького феросплавного заводу (ЗЗФ) Павло Кравченко.

При цьому П.Кравченко зазначив, що втрати міського бюджету через невиплати підприємством пенсійних відрахувань, а також податків на доходи фізосіб складуть 112 210 000 грн на рік. Завод буде змушений відмовитися від придбання електроенергії на суму 758 370 000 грн на рік. Також голова правління ЗЗФ підкреслив, що підприємство закуповує імпортну сировину на 285 млн грн (руда і електродна маса), при цьому сплачує 48 млн грн мит. Через зупинку ЗЗФ держбюджет втратить зазначені суми.

«Також значні втрати понесе залізниця, оскільки оплата залізничного тарифу підприємством при перевезеннях сировини і готової продукції становить 85 млн грн на рік, у тому числі ПДВ - 14 млн грн», - зазначив П.Кравченко.

Всього річна сума ПДВ, що сплачується підприємством, за словами керівника ЗЗФ, становить 624 млн грн.

"Якби було реалізовано постанову уряду, то ми б уже на сьогоднішній день збільшили виробництво продукції на 20%, підвищили б до 60% рівень завантаження виробничих потужностей. А так сьогодні звільнені 1400 осіб та ще 2000 опинилися під загрозою скорочення", - підкреслив П.Кравченко.

Заступник голови правління Стахановського феросплавного заводу (СФЗ) Денис Сисуєв додав, що СЗФ при нормальній завантаженні потужностей споживає близько 1 млрд кВт / год на рік, сплачуючи щорічно 44-45 млн грн податків і витрачаючи 500-600 млн грн на закупівлю сировини (кокс, стружка тощо), а також 18 млн грн на рік за залізничні перевезення.

Як повідомляв УНІАН, ціна на електроенергію з 2010 року зросла на 76%, в той час як ціни феросплавів на світовому ринку знизилися на 20%.

При цьому керівники підприємств звертають увагу на те, що чиновники не виконали розпорядження Президента Віктора Януковича і дві постанови уряду, які наказують Раді оптового ринку електроенергії встановити економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію для феросплавної галузі.

На даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол за 1 МВт / год, а іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами в межах від 20 до 65 дол за 1 МВт / год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн. грн, тоді як у 2010 році чистий прибуток заводу склав 105,4 млн. грн.

Аналогічна ситуація і зі Стахановським феросплавним заводом, який у 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235,1 млн. грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців ц.р. склали 653,27 млн. грн, а Стахановського - 241,63 млн. грн.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.