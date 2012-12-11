У Львові вбили кілера

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, сьогодні у Львові співробітники УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області проводили спецоперацію щодо затримання двох злочинців, які підозрювалися в тому, що вони можуть бути кілерами.

«Під час спецоперації один з підозрюваних кілерів загинув – зараз встановлюється чи його застрелили співробітники міліції чи він скоїв самогубство, не бажаючи потрапити до рук правоохоронців. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням досі знаходиться на вулиці Єфремова у Львові, на місці працює слідчо-оперативна група, за огороджену червону стрічку не пускають мешканців будинку і журналістів», - повідомило джерело у правоохоронних органах.

Також за інформацією джерела, «біля тіла загиблого знайдено зброю, також зброю виявлено в автомобілі, яким користувалися підозрювані. Щодо іншого злочинця, є попередня інформація про те, що він отримав поранення і вже затриманий».

У коментарі кореспонденту УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк зазначив, що «коментувати ситуацію зарано, проводяться слідчо-оперативні заходи».