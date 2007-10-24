ООН радить Україні скасувати мораторій на продаж землі

Глава представництва ООН в Україні Френсис О`ДОННЕЛЛ вважає за доцільне зняти мораторій на продаж землі в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті «24».

За його словами, для цього треба дуже швидко провести інституціональні зміни, реформувати матеріальне право у сфері власності на землю. “Але насамперед необхідно завести інтегровану систему земельного кадастру і реєстрації прав власності, що буде базуватися на сучасних технологіях і доступі громадськості до цієї інформації. Вона ліквідує умови для корупції, гарантує безпеку, відкритість", - сказав Ф.О’ДОННЕЛЛ.

Він зазначив, що українська економіка розвивається швидко, однак при цьому зростає розрив між селом і містом. Місто при цьому, за його словами, одержує більше вигод від інвестицій, ніж аграрні регіони, де ситуація погіршується через відсутність ринку землі.

Як відомо, Верховна Рада подовжила мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року. При цьому, відповідно до рішення ВР, мораторій може бути відмінений лише за умови ухвалення законів про державний земельний кадастр і про ринок землі.