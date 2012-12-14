Депутати впевнені, що Рада не прийме закон про податок на продаж валюти

Про це вона заявила сьогодні під час під час круглого столу в Інституті Горшеніна.



"Щодо податку на валюту, я впевнена, що якщо вони не змогли провести його в старій Раді, то в новій їм теж не вдасться», - підкреслила вона.

У свою чергу член «Батьківщини» Андрій Пишний заявив: «Ми не проголосуємо за закон про податок на продаж валюти. Це спроби утримати золотовалютний резерв України. Це не має нічого спільного з українською політикою, це форма тиску на населення ».

З завищеною ставкою податку погодився навіть «регіонал» Анатолій Гіршфельд.

«Податок на валюту має бути, але не 10%. Це абсолютно нормальний захід, але не 10%, а 1-2% », - зазначив він і додав, що цей законопроект ще не обговорювали.

«У нас була розмова з колегами, вони говорять про негативне ставлення до закону. Введення податку на продаж валюти не має процедури, і на мою думку, ставка занадто завищена », - підкреслив він ще раз.