Кабмін вирішив зекономити на швидкій допомозі

Про це йдеться в постанові Кабміну від 17 грудня, текст якої мають "Коментарі".

Згідно з документом, кошти, виділені Держагентству інвестицій та управління нацпроектами, на заходи щодо створення оперативно-диспетчерських служб з використанням GPS-технологій скорочуються з 80 мільйонів гривень до 40 мільйонів гривень.

Як відомо, у 2012-2013 роках була запланована реалізація нацпроекту "Своєчасна допомога", який передбачає утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта.