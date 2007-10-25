Укртелеком запускає власну мережу мобільного зв`язку

ВАТ «Укртелеком» оголосило про введення з 1 листопада 2007 року тарифів на дзвінки з мережі фіксованого зв`язку «Укртелекому» на мережу мобільного зв`язку «Укртелекому» з мережевим кодом 091. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Це дозволяє зробити висновок про те, що з 1 листопада 2007 року компанія вводить в комерційну експлуатацію мережу мобільного зв`язку.

Відзначимо, раніше представники компанії неодноразово заявляли про різні терміни введення в комерційну експлуатацію власної мережі мобільного зв`язку третього покоління (3G).

Так, ЗМІ повідомляли, що заступник голови правління «Укртелекому» Євген ШАПОВАЛОВ заявляв, що введення в комерційну експлуатацію мережі мобільного зв`язку 3G “Укртелекому” заплановане в листопаді 2007 року.

За даними сайту компанії, вартість хвилини розмови з фіксованої мережі "Укртелекому" при дзвінках на власну мобільну мережу становитимуть 60 коп., що в два рази нижче, ніж на мережі інших мобільних операторів.