Луцькі педагоги навчатимуть української мови дітей у Польщі

Луцькі педагоги навчатимуть української мови дітей на польській Холмщині.

В Дуб’яницькому загальноосвітньому ліцеї на Холмщині Люблінського воєводства діти одного з класів вчитимуть українську мову з початку нового навчального року, повідомили УНІАН у Центрі Європейської Інформації у Луцьку.

Наразі дирекція Дуб’яницького ліцею веде переговори з викладачами вищих навчальних закладів Луцька про співпрацю.

Впровадження мови сусіднього народу – це елемент проекту транскордонної співпраці «Пізнання і Приязнь», що його ліцей підписав з Товариством польської культури у Луцьку, - зазначили у ЦЄІ у Луцьку.