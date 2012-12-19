Головне за день: огляд топ-новин

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Захисників Гостинного двору побили: кілька активістів - у лікарні

Невідомі з кийками і сльозогінним газом напали на захисників Гостинного двору. "Увірвались біля 40 невідомих у чорній формі. Виштовхали частину активістів, що знаходились всередині, на вулицю, частина забарикадувалася. Активістів штовхали, тягли по землі", - написала у своєму Facebook активістка Марія Лебедєва.

ЗМІ: Зустріч у Кремлі відбудеться, коли Київ прийме російські умови

Джерело видання в Адміністрації Президента РФ розповіло, що деталі зустрічі трималися у таємниці - МЗС обох країн були фактично усунені від підготовки, весь діалог проводився на рівні адміністрацій президентів Росії і України.

Азаров показав «жовту картку» керівництву Київської області

Прем'єр-міністр розкритикував керівництво Київської області за незадовільну роботу під час сильних снігопадів.

Півдню України загрожує стихія: у Чорному морі хвилі сягнуть 5 метрів

Якщо у попередні дні небезпечні стихійні явища спостерігалися в основному на заході та півночі країни, то сьогодні активізація синоптичних процесів відбувається над територією Туреччини і Чорним морем.

Україна подала касацію на рішення суду про сплату боргу ЄЕСУ Росії

Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Київського апеляційного господарського суду, який залишив чинним рішення про виплату Кабінетом міністрів боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ.

В ЄС знають, що планували підписати Янукович і Путін у Кремлі

Європейський дипломат ще раз наголосив, що неможливо одночасно бути в Митному союзі Росії, Казахстану та Білорусі та мати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

На Львівщині більше 20 сіл п’яту добу відрізані від світу

Більше 20 сіл у Бродівському районі Львівщини п’яту добу залишаються „відрізаними від світу” через снігові замети, люди не можуть отримати термінову медичну допомогу.

267 житлових будинків у Києві на дві доби відключать від тепла

У Шевченківському районі Києва аварійні бригади розпочнуть роботи на вулиці Дмитрівська, 2, де виявлена проблемна ділянка з витоком теплоносія.

У Домініканській республіці знайшли мертвим співробітника «Укрспецекспорту»

Заступник начальника департаменту компанії «Укрспецекспорт» був застрелений.