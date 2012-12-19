На Львівщині більше 20 сіл п’яту добу відрізані від світу

Про це повідомила УНІАН народний депутат України, голова Львівської обласної організації ВО „Свобода” Ірина Сех.

За її словами, дані щодо кількадобової відсутності транспортного сполучення з населеними пунктами району вона отримала від сільських голів Пеняківської та Голубицької сільських рад та заступника голови Бродівської районної ради Руслана Шишки.

Як повідомив депутату голова Пеняківської сільської ради Микола Гавришко, у селі Пеняки „страждає від болю онкохвора жінка, якій медики не можуть привезти знеболювальне. Недоступним залишається будинок в селі Літовищі, де в суботу вночі місцева жителька вдома народила дитину. Учора породіллю оглянув лікар з селища Підкамінь, який добрався сюди кіньми на санях. Каже, що з жінкою і немовлям все нормально, але все одно треба їх оглянути в лікарні. Лише сьогодні розчистили дорогу до Літовища, але до хати породіллі техніка так і не доїхала».

За словами І.Сех, „упродовж п’ятьох діб люди в селах, поблизу траси „Київ-Чоп”, допомагали витягати із заметів машини, носили чай і їжу людям, які застрягли в заторі, брали додому їх грітися, а зараз самих селян залишили напризволяще”.

І.Сех звернулася до голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка, який очолив оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, з проханням терміново скерувати снігоочисну техніку на ліквідацію заметів у селах Бродівського району, „оскільки зволікання може призвести до трагічних наслідків”.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області станом на 18 січня через складні погодні умови, снігові замети та ожеледь без транспортного сполучення залишилося 58 населених пунктів, доїзд ще до 23 населених пунктів області утруднений. Такі дані були оприлюднені під час селекторної наради голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка з головами усіх райдержадміністрацій Львівської області. Як доповіли голови РДА, відсутній доїзд до 26 населених пунктів у Бродівському районі, до 14 – у Буському районі, до 14 – в Золочівському районі, до 4 – у Перемишлянському районі та до 1 – в Сокальському районі. Утруднений доїзд ще до 23 населених пунктів (2 – у Бродівському районі, 18 – в Золочівському районі, та 3 – у Сокальському районі) Львівщини.