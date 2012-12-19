В ЄС знають, що планували підписати Янукович і Путін у Кремлі

Таку думку висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі високопосадовий європейський дипломат.

“Це буде дуже великим успіхом для саміту”, - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що Україна є дуже важливим партнером ЄС в “Східному партнерстві”.

При цьому, дипломат нагадав схвалені 10 грудня Радою закордонних справ ЄС висновки щодо України, які закріпили політику послідовної співпраці.

“Ми дуже сподіваємося, що до Вільнюського саміту ми зможемо вийти на підписання угоди на базі дій української влади в трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС”, - наголосив співрозмовник агентства.

Інший європейський дипломат в розмові з кореспондентом УНІАН також зазначив, що ЄС взяв до уваги рішення про перенесення запланованого на 18 грудня візиту Президента України Віктора Януковича до Москви.

“Ми взяли до уваги рішення відкласти візит, в ході якого планувалося підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо приєднання України до Митного союзу”, - сказав він.

Співрозмовник агентства ще раз наголосив, що неможливо одночасно бути в Митному союзі Росії, Казахстану та Білорусі та мати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

“Членство в Митному союзі – це ще й питання тарифів, питання стандартів, які не завжди співпадають зі стандартами ЄС”, - зазначив дипломат.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо того, чи зможе ЄС знайти достатньо аргументів для підтримки спротиву України зростаючому тиску з боку Москви щодо приєднання до Митного союзу, дипломат висловив сумніви.

“Найкращим засобом підтримки була б Угода про асоціацію, оскільки підписання її означає, певною мірою, точку неповернення. Разом з тим, я не занадто оптимістичний щодо здатності ЄС активно підтримувати Україну до підписання. ЄС вже неодноразово демонстрував досить ганебну політику щодо України”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.