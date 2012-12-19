У Домініканській республіці знайшли мертвим співробітника «Укрспецекспорту»
17:12, 19 грудня 2012Суспільство
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Заступник начальника департаменту компанії «Укрспецекспорт» був застрелений на початку минулого тижня.
Чиновник, який був куратором контракту «Укрспецекспорту» з розробки та серійного виробництва двигунів для бронетехніки, був знайдений мертвим в Домініканській республіці.
Про це ZN.UA повідомило поінформоване джерело в компанії.
Місцеві правоохоронці розглядають версію вбивства з метою пограбування.
У даний момент вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину. Переговори щодо видачі тіла загиблого українській стороні ускладнюються тим, що в Домініканській Республіці немає українського посольства і консульства.
У компанії «Укрспецекспорт» виданню не стали коментувати інформацію, зсилаючись на те, що не уповноважені це робити.
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