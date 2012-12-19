У Домініканській республіці знайшли мертвим співробітника «Укрспецекспорту»

Чиновник, який був куратором контракту «Укрспецекспорту» з розробки та серійного виробництва двигунів для бронетехніки, був знайдений мертвим в Домініканській республіці.

Про це ZN.UA повідомило поінформоване джерело в компанії.

Місцеві правоохоронці розглядають версію вбивства з метою пограбування.

У даний момент вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину. Переговори щодо видачі тіла загиблого українській стороні ускладнюються тим, що в Домініканській Республіці немає українського посольства і консульства.

У компанії «Укрспецекспорт» виданню не стали коментувати інформацію, зсилаючись на те, що не уповноважені це робити.