Азаров показав «жовту картку» керівництву Київської області

Як передає кореспондент УНІАН, пре це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Треба зазначити, що не в усіх регіонах робота поставлена настільки відповідально і чітко, як того вимагає стан справ. Найгірші справи - у Київській області. Весь час снігопадів область була «лідером» за кількістю населених пунктів, відрізаних від енергопостачання. І зараз залишається «лідером» за кількістю сіл, де електропостачання не відновлене", - сказав М.Азаров.

На його думку, це свідчить, що відповідальні керівники «приватної компанії «Київобленерго» і місцева влада вчасно не потурбувалися про вирубку дерев навколо ліній електропередач, про ремонт електромереж і підвищення їхньої надійності. Також це свідчить про те, що слабо організована координація робіт і оперативність дій ремонтних бригад».

«Тому мені довелось доручити Міністерству енергетики залучити до роботи у Київській області ремонтні бригади з інших регіонів. У першу чергу, це серйозна претензія до керівництва області. Якщо хочете, «жовта картка». Але це говорить і про те, що приватна компанія «Київобленерго» виявилася не готовою до очікуваних і, власне, аж ніяк не катастрофічних природних явищ. «Київобленерго» виявило неприпустиму байдужість до людей. Відрізати дроти за борг і вимагати від клієнтів дотримання придуманих компанією умов вони уміють дуже добре, а все зробити, щоб швидко відновити електропостачання – ні. Це абсолютно неприйнятне ставлення до громадян», - наголосив М.Азаров.

За його словами, це взагалі ставить питання про можливість цієї компанії експлуатувати електричні мережі у Київській області.

«Миритися з цим ми не будемо. Я офіційно попереджаю власників «Київобленерго» про те, що подібної, з дозволу сказати, «роботи» уряд не потерпить. Якщо треба, ми задіємо усі правові механізми впливу. Хочу нагадати елементарну істину: власність – це в першу чергу відповідальність. Безвідповідальному власнику на українському ринку місця немає. І влада, починаючи з місцевого рівня, повинна це контролювати і нагадувати», - заявив голова уряду.