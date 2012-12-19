Азаров показав «жовту картку» керівництву Київської області

10:57, 19 грудня 2012
Суспільство
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Прем'єр-міністр Микола Азаров критикує керівництво Київської області за незадовільну роботу під час сильних снігопадів.

Микола Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, пре це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
"Треба зазначити, що не в усіх регіонах робота поставлена настільки відповідально і чітко, як того вимагає стан справ. Найгірші справи - у Київській області. Весь час снігопадів область була «лідером» за кількістю населених пунктів, відрізаних від енергопостачання. І зараз залишається «лідером» за кількістю сіл, де електропостачання не відновлене", - сказав М.Азаров.

На його думку, це свідчить, що відповідальні керівники «приватної компанії «Київобленерго» і місцева влада вчасно не потурбувалися про вирубку дерев навколо ліній електропередач, про ремонт електромереж і підвищення їхньої надійності. Також це свідчить про те, що слабо організована координація робіт і оперативність дій ремонтних бригад».

«Тому мені довелось доручити Міністерству енергетики залучити до роботи у Київській області ремонтні бригади з інших регіонів. У першу чергу, це серйозна претензія до керівництва області. Якщо хочете, «жовта картка». Але це говорить і про те, що приватна компанія «Київобленерго» виявилася не готовою до очікуваних і, власне, аж ніяк не катастрофічних природних явищ. «Київобленерго» виявило неприпустиму байдужість до людей. Відрізати дроти за борг і вимагати від клієнтів дотримання придуманих компанією умов вони уміють дуже добре, а все зробити, щоб швидко відновити електропостачання – ні. Це абсолютно неприйнятне ставлення до громадян», - наголосив М.Азаров.

За його словами, це взагалі ставить питання про можливість цієї компанії експлуатувати електричні мережі у Київській області.

«Миритися з цим ми не будемо. Я офіційно попереджаю власників «Київобленерго» про те, що подібної, з дозволу сказати, «роботи» уряд не потерпить. Якщо треба, ми задіємо усі правові механізми впливу. Хочу нагадати елементарну істину: власність – це в першу чергу відповідальність. Безвідповідальному власнику на українському ринку місця немає. І влада, починаючи з місцевого рівня, повинна це контролювати і нагадувати», - заявив голова уряду.

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