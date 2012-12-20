Влада Полтавщини заявляє про неприпустиме зниження тиску газу в магістралях

Про це на прес-конференції заявив перший віце-губернатор Віктор Животенко.

За його словами, в області є проблеми з тиском газу в мережах, проте керівництво регіону вважає, що це проблема не лише регіональна.

«Видно є певні проблеми щодо цього в НАК «Нафтогаз». Залагоджуємо ці питання. Ось позавчора впав тиск у магістралях до 0,8 атмосфер, і котельні були на межі автоматичного відключення - тобто спрацьовувала захисна автоматика. Ми домовилися - говорили разом із головою ОДА на різних рівнях із трансгазом, центральними, регіональними управліннями газових служб. Поки нам підняли тиск у трубі», - сказав В.Животенко.

Що ж до обсягів газу, то на сьогоднішній день йде процедура взаємозаліків різниці в тарифах і боргів за газ.

«Місяць тому держава виділила 237 млн грн для погашення різниці в тарифах. На сьогодні ми вже закрили 221 млн із них. Залишилося небагато. Думаю, що в Новий рік ми ввійдемо практично без боргів», - сказав В.Животенко, додавши, що Полтавська область - одна з небагатьох в Україні, де борг за газ буває або меншим різниці в тарифах, або дорівнює їй.