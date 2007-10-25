На Львівщині затримали двох із трьох рецидивістів, які втекли з колонії

Близько 15-ї год. співробітниками міліції було затримано двох із трьох рецидивістів, які, скоївши напад на працівників міліції, втекли сьогодні на світанку з ізолятора тимчасового тримання Сокальського райвідділу внутрішніх справ на Львівщині.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України Львівської області Денис ХАРЧУК, один із затриманих підозрюється у розбійних нападах та грабежах, інший підозрюється у скоєнні крадіжок та нападах на громадян.

За словами Д.ХАРЧУКА, втікачів, на пошуки яких було буквально піднято на ноги всю львівську міліцію, виявили на кордоні Львівської та Волинської областей. Затримати втікачів допомогли службові собаки, які відслідкували небезпечних злочинців.

Ще один втікач перебуває в розшуку і на даний час до його пошуку залучено велику кількість правоохоронців.

Також Д.ХАРЧУК зазначив, що за фактом втечі з-під варти небезпечних злочинців проводиться розслідування.