Ющенко пропонує Черновецькому узяти кувалду і закінчити дискусію

Вчора німецька фірма Hochtief презентувала проект по реконструкції НСК «Олімпійський». Згідно з ним, місткість головної спортивної арени країни збільшиться до 87 тисяч чоловік. 73 тисячі місць передбачено для глядачів, ще 14 — для обслуговуючого персоналу стадіону. Також проектом передбачено, що «Олімпійський» накриють величезним скляним куполом. За словами міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Віктора Коржа, компанія Hochtief реконструювала стадіони в Берліні і Кельні до чемпіонату світу з футболу.

В той же час до цього часу існує реальна загроза того, що реконструйований «Олімпійський» не прийме фінальний матч Євро-2012. Причина — будівництво торгового центру перед Національним спорткомплексом «Олімпійський». Фахівці УЄФА постановили, що таке сусідство суперечить вимогам безпеки футбольної арени. «А це тягне за собою зменшення кількості глядачів, які зможуть потрапити на стадіон», — пояснив «Делу» Григорій Суркіс. Президент ФФУ від самого початку виступав за демонтаж недобудови.

На засіданні координаційної ради з підготовки і проведення фінальної частини Євро-2012 Суркіса підтримав Президент. Він звернувся до мера Києва з вимогою вирішити питання про демонтаж. «Леоніде Михайловичу, не тягніть кота за хвіст. Узяли кувалду, за місяць поставили там усе, що треба, і закінчили дискусію», — сказав Віктор Ющенко.

В той же час Леонід Черновецький заявив «Делу», що представники Федерації футболу України не обговорювали з ним долю «Олімпійського». «У ФФУ дещо нервове ставлення до нього (будівництва. — «Дело»), проте я не мав честі зустрічатися із цього приводу з її представниками. Інакше б вже давно рішення ухвалив», — повідомив мер столиці.

За інформацією видання, поблизу стадіону планується ще одне будівництво, крім торгового центру. На це Леонід Черновецький сказав, що не відстежує кожен об`єкт в місті. Проте зазначив, що навколо стадіону є якісь «непрояснені питання». «Там є інтереси, як мені докладали, якісь ще. Але конкретно мені складно щось сказати», — заявив міський голова.