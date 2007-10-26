Курс євро щодо долара сьогодні побив черговий рекорд

Курс євро щодо долара сьогодні встановив черговий рекорд, піднявшись вище відмітки 1,4349 дол./євро. Приводом для здешевлення долара стало зростання азіатських фондових ринків і зниження курсу ієни до євро, що спонукало інвесторів вкладати кошти в операції carry trade. В ході торгів на електронній платформі EBS курс євро сягав значення 1,4365 долл./евро,

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