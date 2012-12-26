На Дніпропетровщині фура влетіла в маршрутку з людьми: є жертви

На Дніпропетровщині в результаті зіткнення фури та маршрутного таксі загинули люди.

Про це пишуть «Дніпропетровськ. Коментарі» з посиланням на ГУ МНС у Дніпропетровській області.

О 7.30 ранку 26 грудня на трасі Кривий Ріг - Дніпропетровськ в Софіївському районі сталася ДТП. Фура зіткнулася з маршруткою, в результаті зіткнення загинуло 3 пасажири маршрутки, 5 осіб госпіталізовано.

За попередніми даними відомо, що маршрутка рухалася з Кривого Рогу до Дніпропетровська.