На Дніпропетровщині фура влетіла в маршрутку з людьми: є жертви
10:16, 26 грудня 2012Суспільство
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ДТП сталося на трасі Кривий Ріг - Дніпропетровськ.
На трасі Днепропертовск - Кривий Ріг сталося жахливе ДТП
На Дніпропетровщині в результаті зіткнення фури та маршрутного таксі загинули люди.
Про це пишуть «Дніпропетровськ. Коментарі» з посиланням на ГУ МНС у Дніпропетровській області.
О 7.30 ранку 26 грудня на трасі Кривий Ріг - Дніпропетровськ в Софіївському районі сталася ДТП. Фура зіткнулася з маршруткою, в результаті зіткнення загинуло 3 пасажири маршрутки, 5 осіб госпіталізовано.
За попередніми даними відомо, що маршрутка рухалася з Кривого Рогу до Дніпропетровська.
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