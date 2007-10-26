Киргизія спростовує інформацію про український прорив у переговорах по СОТ

Позиція киргизької делегації у рамках переговорів робочої групи зі вступу України до Світової організації торгівлі у Женеві залишається незмінною.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Киргизстану в Україні Еркин МАМКУЛОВ.

Він заявив, що інформація, яка з`явилася у деяких українських ЗМІ з посиланням на газету «Коммерсант», про те, що киргизька делегація у ході переговорів у Женеві нібито визнала необгрунтованість деяких своїх претензій, не відповідає дійсності. «Факти, викладені у статті газети «Комерсант» і розтиражовані іншими ЗМІ, не відповідають дійсності», - наголосив посол.

Він уточнив, що киргизька делегація виходить з того, що переговорний процес «базується строго на економічній основі, не виходячи за принципи і цілі СОТ».

«Україна є нашим традиційним торговельним партнером, і киргизька сторона готова продовжувати переговори доти, доки не буде досягнута згода по усіх позиціях у рамках протоколу (про доступ на ринки товарів і послуг – УНІАН). Киргизька сторона не відмовляється від своїх законних торговельних інтересів», - підкреслив Е.МАМКУЛОВ.

За словами посла, позиція Киргизії залишається чіткою і незмінною - переговори мають вестися у двох напрямках: переговори про вступ до СОТ у Женеві і двосторонні переговори про відшкодування Україною боргу Киргизії. Е.МАМКУЛОВ уточнив суму боргу: «Борг становить 27 млн. 192 тис. 320 доларів і 44 центи. При цьому врегулювання питання боргу лише сприятиме прогресу у переговорному процесі у рамках робочої групи по вступу України до СОТ у Женеві».

Е.МАМКУЛОВ відзначив, що Киргизія «виступає проти політизації питання про домовленості щодо підписання протоколу про доступ на ринки, і має намір вирішувати його на діловій і конструктивній основі». «У Киргизькій Республіці виходять з того, що переговори у рамках робочої групи по вступу до СОТ і по врегулюванню боргу перед Киргизією відносяться до розряду двосторонніх і стосуються лише Киргизії і України. Найвні у зв’язку з цим заяви української сторони про її намір заручитися підтримкою третіх сторін для прискорення переговорів по вступу до СОТ не можуть знайти підтримки у Киргизькій Республіці”, - сказав він. (Зокрема, посол мав на увазі заяву міністра економіки України Анатолія КІНАХА: «Я думаю, що за допомогою структур СОТ ми знайдемо позитивне рішення з Киргизстаном» - УНІАН).

Серед двосторонніх питань, на думку посла, необхідно виділити головне, і таким Киргизія вважає врегулювання боргу. «Поки створюється враження, що українська сторона знову вирішила повернутися до попередньої позиції, яка полягає в акцентуванні своєї уваги на вирішенні конкретних питань у рамках протоколу про взаємний доступ на ринки товарів і послуг», - відзначив Е.МАМКУЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня у Женеві було заслухано звіт Робочої групи у рамках вступу України до СОТ. За інформацією деяких ЗМІ, киргизька делегація визнала необгрунтованість деяких своїх претензій до України.

***Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Третє засідання Спільної міжурядової киргизько-української комісії по співпраці планується провести в Києві в 4-му кварталі цього року.