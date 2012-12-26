У Мінінфраструктури кажуть, що виробники вже вирішують проблеми Hyundai

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України з посиланням на лист компанії, направлений на адресу Державної адміністрації залізничного транспорту України (”Укрзалізниця”) і держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК).

«Hyundai Corporation повністю поділяє занепокоєння Президента України, керівництва українського уряду і «Укрзалізниці» складнощами з нормальною експлуатацією поїздів Hyundai, з якими зустрілася Україна в грудні цього року», - йдеться в повідомленні відомства.

Hyundai Corporation повідомляє, що «ці труднощі виникли через декілька недопрацювань, допущених нами в період проектування і виробництва, а також у зв`язку з обмеженим терміном тестування, що було зумовлене необхідністю своєчасного забезпечення залізничним швидкісним рухом пасажирів у період проведення Євро-2012».

Разом з тим, наголошується в листі, сьогодні всі вади, що заважають нормальній експлуатації поїздів на території України, повністю виявлені і вивчені, а також розроблено і реалізується комплекс заходів з їх успішної ліквідації.

«Над їх ліквідацією сьогодні працює кваліфікована команда фахівців. За нашими прогнозами, повне усунення зауважень займе два-три тижні», - йдеться в листі Hyundai Corporation.

Hyundai Corporation висловила впевненість, що разом з «Укрзалізницею» всі наявні проблеми буде розв’язано в найкоротші терміни.

«Крім того, ми хотіли б запропонувати УЗШК провести додаткові програми підготовки машиністів для того, аби запобігти серйозним поломкам у разі виникнення непередбачених ситуацій при експлуатації», - йдеться в листі корейської корпорації. Також Hyundai запевнила, що обов`язково врахує досвід першого року експлуатації поїздів в Україні.

Нагадаємо, з настанням холодів стали частішими затримки поїздів Hyundai у зв`язку з технічними несправностями.

25 грудня Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю поїздів Hyundai.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати по залізницях України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і впродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов`язання із забезпечення якості ремонту та експлуатації.

Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування постачань здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезення пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/годину залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колій з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.