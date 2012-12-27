Грузинська авіакомпанія почала польоти до Києва

Як йдеться в повідомленні аеропорту, рейси виконуватимуться літаками Boeing 737 і Bombardier CRJ 100/200 чотири рази на тиждень по вівторках, середах, п'ятницях і неділях.

Рейс до Тбілісі став новим напрямком для аеропорту “Київ” (Жуляни) і другим за рахунком маршрутом до Грузії.

Нагадаємо, з вересня 2012 року бюджетна авіакомпанія Wizz Air почала виконувати з аеропорту “Київ” (Жуляни) рейси до Кутаїсі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Georgian Airways заснована в 1993 році під назвою Air Zena. З 1 жовтня 2004 року змінила назву на Georgian Airways.

Флот авіакомпанії складається з літаків Bombardier CRJ 100/200 і Boeing 737.

На даний час Georgian Airways виконує регулярні польоти з Тбілісі і Батумі в міста Близького Сходу і Європи.

З 2010 року є членом IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту).