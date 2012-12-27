Грузинська авіакомпанія почала польоти до Києва
Грузинська авіакомпанія Georgian Airways (Air Zena) почала виконання польотів за маршрутом Тбілісі-Київ до/з Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни).
Як йдеться в повідомленні аеропорту, рейси виконуватимуться літаками Boeing 737 і Bombardier CRJ 100/200 чотири рази на тиждень по вівторках, середах, п'ятницях і неділях.
Рейс до Тбілісі став новим напрямком для аеропорту “Київ” (Жуляни) і другим за рахунком маршрутом до Грузії.
Нагадаємо, з вересня 2012 року бюджетна авіакомпанія Wizz Air почала виконувати з аеропорту “Київ” (Жуляни) рейси до Кутаїсі.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія Georgian Airways заснована в 1993 році під назвою Air Zena. З 1 жовтня 2004 року змінила назву на Georgian Airways.
Флот авіакомпанії складається з літаків Bombardier CRJ 100/200 і Boeing 737.
На даний час Georgian Airways виконує регулярні польоти з Тбілісі і Батумі в міста Близького Сходу і Європи.
З 2010 року є членом IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту).