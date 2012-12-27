Освітяни погрожують вийти на вулицю, якщо їм не платитимуть зарплату

Якщо на початку наступного року освітяни все ж таки залишаться без заробітної плати, вони застосують свою давню традиційну практику і будуть відстоювати свої права усіма законними методами, і якщо потрібно, вони готові виходити і відстоювати свої права і перед Кабміном і Верховною Радою. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник голови профспілки працівників освіти та науки України Сергій Романюк.

«Якщо освітяни залишаться без зарплати, вони використають свою давню традиційну практику, вони будуть свої права відстоювати усіма методами, які сьогодні дозволені законами. Освітяни це вже не раз показували – якщо потрібно, вони готові виходити і відстоювати свої права і перед Кабміном і перед Верховною Радою» , - заявив Романюк.