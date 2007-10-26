Фонд Ахметова уточнює суми допомоги постраждалим від вибуху газу

Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України" перерахує по 190 тисяч гривень сім`ям загиблих від вибуху газу в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, після чергового засідання в Дніпропетровську Координаційної ради (КР) Благодійного фонду "Розвиток України" за участю міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, директора Фонду Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, голови Дніпропетровської обласної ради Юрія ВІЛКУЛА та інших членів КР було прийнято рішення: з виділених раніше 5 мільйонів гривень для сімей, в яких є загиблі, розподілити 4 мільйони 400 тисяч гривень між сім`ями загиблих (23 людини). 600 тисяч гривень залишити в резерві для подальших виплат.

Таким чином, на кожну сім`ю, де є загиблі, буде перераховано (з урахуванням попередніх виплат) 191 тис. 304 грн.

Також КР вирішила з виділених раніше 5 мільйонів на благодійну допомогу постраждалим сім`ям, в яких немає загиблих, 2 мільйони 300 тисяч гривень залишити в резерві для виплат з урахуванням можливих додаткових коректувань: деякі квартири вимагають підвищення виплат за ступенем руйнування, а в деяких сім`ях є люди, які перебувають на тривалому лікуванні після трагедії і потребують додаткових коштів.

Таким чином, на особові рахунки сімей (у яких немає загиблих), залежно від ступеня збитку і з урахуванням попередніх виплат поступить:

мешканці І і ІІ під`їзду (ліва сторона) одержують компенсацію у розмірі 6739,13 гривень;

мешканці ІІ під`їзду (права сторона) одержують компенсацію у розмірі 10108,7 гривень;

мешканці IV під`їзду (права сторона) одержують компенсацію у розмірі 16847,8 гривень;

мешканці IV під`їзду (1-7 поверх, ліва сторона) одержують у розмірі 23587 гривень;

мешканці ІІІ під`їзду і IV (8-10 поверх, ліва сторона) одержують компенсацію у розмірі 47173,9 гривень.

Протягом двох днів на місці трагедії працювала представник Фонду Власта ШОВКОВСЬКА. За прийнятими нею заявами від потерпілих з проханнями про матеріальну допомогу в індивідуальному порядку на засіданні Координаційної ради були, зокрема, ухвалені такі рішення: перерахувати по 125 тисяч гривень двом особам, які в результаті трагедії стали інвалідами; надати добродійну допомогу на загальну суму в 45 тисяч гривень на підставі трьох заяв мешканців, які не є господарями квартир, а проживали за договорами оренди і знаходилися у момент вибуху 13 жовтня по в будинку № 127, по вул. Мандриківська.

Наступне засідання КР планується провести протягом 10 днів і присвятити розподілу коштів, що залишилися, і розгляду додаткових прохань.

Як повідомлялося, 15 жовтня Благодійний фонд "Розвиток України" виділив 10 мільйонів гривень постраждалим від вибуху газу в Дніпропетровську. Для контролю над розподілом і виплатою коштів була створена Координаційна рада.