Міліція каже, що загиблий у Чернівцях не був терористом, а підірвався випадково

Вибух гранати 27 грудня в одному з корпусів Буковинського державного медичного університету в Чернівцях не був терактом - чоловік підірвався випадково.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 грудня, на спільній з прокурором Буковини Петром Ковалем прес-конференції заявив начальник УМВС України в Чернівецькій області, полковник міліції Олександр Демидов.

«Встановлена особа загиблого від вибуху гранати у Чернівцях – це колишній голова одного із садівничих товариств у Чернівцях. За місцем проживання і за місцем роботи ми провели ретельний обшук – зброї і гранат не знайшли. Тому стверджую, що це не був терористичний акт, а випадкова смерть», - заявив він.

Начальник УМВС України в Чернівецькій області назвав всі інші версії трагедії, окрім офіційно оприлюдненої, «байками та чутками».

Зокрема, він відкинув чутку, що загиблий насправді мав намір звести особисті рахунки з нинішнім секретарем Чернівецької міської ради Віталієм Михайлішиним, який на даний час виконує обов’язки міського голови Чернівців і проживає у будинку, розташованого поряд з місцем трагедії.

О.Демидов також повідомив, що напередодні вибуху до правоохоронців надійшла заява про погрози від викладача Буковинського державного медичного університету, де й стався вибух. З приводу цієї заяви екс-голову садівничого товариства «запросили на бесіду 27 грудня на 14.00 до райвідділу міліції, але за дві години до цього чоловік пішов в університет до свого опонента, де випадково смертельно травмувався від гранати», - каже О.Демидов.

Він також повідомив, що міліція не встигла оперативно зреагувати на скаргу викладача, оскільки таких заяв є тисячі, але більшість погроз - лише слова.

«Таких заяв у нас зареєстровано більше шести тисяч, - каже начальник УМВС України в Чернівецькій області, - зрозуміло, що на всі зреагувати немає змоги. Тим більше, тільки по дев`яти із них порушили кримінальні справи».

За словами правоохоронців, загиблий чоловік хотів незаконно вивести земельну ділянку з садівничого фонду і перевести в житловий. З цим питанням його направили до викладача медичного університету, оскільки той на добровільних засадах є новим головою садівничого товариства. Однак, викладач пояснив, що це у його повноваження, як голови товариства, не входить, адже для виведення ділянки необхідне рішення сесії міської ради. Ймовірно, саме це і стало причиною радикального продовження конфлікту.

За словами прокурора Чернівецької області Петра Коваля, незважаючи на спростування Держприкордонслужби, «загиблий таки колись служив у прикордонних військах».

Правоохоронці припускають, що колишній військовий не хотів приводити гранату в дію, а лише полякати викладача. Звідки чоловік взяв гранату - поки таємниця слідства.

Він також додав, що неприязні стосунки між двома чоловіками загалом тривали близько десяти років. «Наразі перевіряється і діяльність викладача, як голови садівничого товариства. Опитали ряд свідків, які теж є членами даного товариства», - додав він.

Як з’ясувало слідство, підривник проніс у заклад вибуховий пристрій за поясом. ”Про це свідчать травми живота. В наслідок вибуху загиблому вирвало грудну клітку та розірвало черевну порожнину. Також вибухом відірвало частину лівої руки”, - повідомили правоохоронці.

За словами прокурора області, у загиблого залишилась 59-річна дружина та 28-річна донька. Йому було 69 років, а не 62, як це раніше повідомляли ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня, близько 12.00 до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному з корпусів Буковинського державного медичного університету в Чернівцях стався вибух.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що в приміщенні корпусу БДМУ було виявлено труп 62-річного чернівчанина. За попередньою версією, між загиблим та працівником цього закладу існували неприязні стосунки з приводу виділення земельної ділянки в садівничому товаристві. Як встановлено в ході перевірки, вибуховим пристроєм, ймовірно, була бойова граната, яка здетонувала і стала причиною загибелі чоловіка. Від вибуху також постраждали студент та викладач медуніверситету, які проходили поруч.

Місцеві ЗМІ написали, що загиблий, за попередніми даними, колишній прикордонник. Однак, прес-служба Державної прикордонної служби України заявила, що особа, яка вчинила вибух в одному з корпусів Буковинського держмедуніверситету в Чернівцях, ніякого відношення до прикордонного відомства не мала.