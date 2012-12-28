Прокурори кажуть, що докази проти «терористів» на місці

Про це сьогодні Радіо «Свобода» сказав представник державного обвинувачення у справі Євген Бабак.

«Останнім часом лунають заяви адвокатів, що здійснюють захист обвинувачених у вчиненні терористичних актів, що нібито зникли покази деяких свідків про наявність в одного з підсудних алібі на момент скоєння вчинення злочину. Чітко визначаю: це позиція захисту, обрана адвокатами, і нічого більше. Жодні конкретні докази цього адвокатами не наведені», – сказав Є.Бабак.

Він також підкреслив, що судовий процес є змагальним, і «сторони обвинувачення та захисту мають рівні права».

«Якщо представники захисту мають докази, які спростовують провину підсудних, вони повинні надати їх під час судового розгляду, а не поза ним, не рекламувати себе перед ЗМІ», – зазначив прокурор.

27 грудня адвокат одного з обвинувачених Льва Просвірніна Олена Кирилова заявила, що зі справи про теракти зникла частина свідчень і речових доказів, зокрема, ті, що підтверджують алібі її підзахисного.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За підозрою у скоєнні терактів було затримано Віктора Сукачова, Віталія Федоряка, Л.Просвірніна і Дмитра Реву.

Всі четверо також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

27 листопада Індустріальний районний суд Дніпропетровська розпочав розгляд по суті справи «дніпропетровських терористів».