Захисники Гостинного двору отримають підмогу з ВР

Комітет Верховної Ради України з питань культури й духовності проведе 10 січня комітетські слухання щодо захисту Гостинного двору, охоронних зон Софії Київської, Києво-Печерської лаври, Десятинної церкви та інших об’єктів культурної спадщини.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», заявив голова Комітету з питань культури й духовності В’ячеслав Кириленко.

У комітетських слуханнях візьмуть участь громадські активісти, депутати, а також запрошені представники влади, від позиці ї яких залежить збереження Гостинного двору та інших пам'яток – голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та міністр культури.

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Як зазначили у прес-службі, слухання повинні з'ясувати підстави вилучення Гостинного двору з Державного реєстру нерухомих пам'яток та напрацювати механізм повернення Гостинного двору до державної власності та статусу пам'ятки.

Окремо буде обговорено питання додаткових законодавчих заборон на шляху крадіжок культурних пам'яток із державної власності, які набули останнім часом в Україні загрозливих масштабів.