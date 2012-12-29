Меладзе у справі про смертельне ДТП проходить як свідок

Відомий український композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе проходить як свідок у справі про ДТП, в якому загинула 30-річна Ганна Пищало.

Про це газеті "Сегодня" розповів начальник Центру громадських зв'язків Головного управління МВС у Київській області Микола Жукович.

«Він перебуває в статусі свідка. За новим Кримінальним процесуальним кодексом, поки немає доказів, що він винен, йому ніякий запобіжний захід не обирається. Якщо у слідчого з'являться докази провини, він звернеться до суду, щоб обрати йому запобіжний захід. Зараз він виїзний» - сказав М. Жукович.

Також у міліції говорять, що К.Меладзе дав свідчення і не відмовляється від того, що це він був за кермом. Він сам викликав «швидку» й міліцію.

Крім того, офіційно в міліції говорять, що продюсер у машині був один. «Він був за кермом, у машині нікого не було. Документи у нього в порядку, сам він нічого не заперечує. Алкотестер показав, що водій був тверезий, але будуть також результати аналізу крові», - повідомив М.Жукович.

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода за участю відомого українського композитора і музичного продюсера сталася 27 грудня близько 18.00 на 32-му кілометрі траси Київ-Обухів.

Рухаючись у напрямку Києва, водій автомобіля «Лексус» неподалік від транспортної зупинки «П’ятихатки» здійснив наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці пригоди.

Інформація про ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобам, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Досудове розслідування проводиться Слідчим управлінням Головного управління МВС України в Київській області.

28 грудня в міліції повідомили, що за кермом автомобіля, що збив жінку, був відомий український композитор і музичний продюсер К.Меладзе.