На Дніпропетровщині перекинувся автобус з пасажирами

На Дніпропетровщині перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилось 16 людей.

Подія сталась на рівній ділянці траси Запоріжжя-Дніпропетровськ, повідомляє ТСН.

Так, 37-річний водій не втримав керма і автобус опинився у кюветі.

Як повідомили очевидці, пасажири та сам водій народилися у "сорочці", а самі пасажири отримали незначні травми. Вони вибиралися з перекинутого автобуса крізь вікна. Далі постраждалим допомогли небайдужі водії, що проїжджали повз, доправивши пасажирів автобуса до Дніпропетровська.

У свою чергу, в ДАІ кажуть, що водій, незважаючи на 10 років стажу, ймовірно, не оцінив стан дорожнього покриття, адже після нещодавнього потепління вдарив мороз, що призвело до ожеледиці на дорозі.